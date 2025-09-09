В поселениях Омского района ремонтные и благоустроительные работы активно продолжаются

В поселке Дружино Омского района на минувшей неделе решили сразу несколько масштабных задач по благоустройству.

Глава поселения Наталья Ланглиц сообщила, что проведено освещение улиц Солнечной и Заречную в Горячем Ключе, а также в переулке Дружбы в центральном населенном пункте. Специалисты-электрики одновременно провели замену перегоревших ламп – на Благодатной, Перспективной и Набережной в Дружино. На очереди – село Красная Горка и село Мельничное.

Также в Мельничном, в Красной Горке, в Горячем Ключе проводится установка тренажеров и воркаутов. При этом в Горячем Ключе появилась еще и новая зимняя горка. Здесь основания спортивных форм залили бетоном, в соответствии со стандартами участки отсыпали песком. И в том же поселке Горячий Ключ возле площадки разместили удобные лавочки и новые мусорные корзины.

В Андреевке и Иртышском решали другие актуальные вопросы благоустройства, проводили покос травы. В Андреевке привели в порядок обочины улиц Производственная и Центральная. В Иртышском покос травы шел регулярно и своевременно. Так, на прошлой неделе, к примеру, окосили территорию сразу 8-ми детских площадок.

В администрации Новоомского поселения рассказали о проведении дорожных работ. С 1 по 7 сентября здесь провели грейдирование грунтовых дорог, специалисты с применением техники отработали улицы Верхнюю и Среднюю. Одновременно была проложена водосточная труба, прошло обустройство кюветов. Проведено грейдировали проезда через балку, на улицах Рощинская, Садовая и Дружбы. Также в поселении стартовало строительство части дороги по улице Николаева. Основная задача этого обновления - устройство подъезда к мусорной площадке. Бетонные плиты специалисты планируют проложить до конца этой недели.

В Новотроицком завершилось асфальтирование улицы Новой – дорожное покрытие заменили на новое на участке в 1 км. При этом осуществили работы по организации водоотведения - проложены 4 водопропускные трубы. Обочины укрепили посыпкой щебня.

Глава поселения Александр Волков сообщил, что новый асфальт в ближайшее время начнут укладывать на Солнечной в деревне Малокулачье. Здесь работы ведут специалиств управления дорожного хозяйства Омской области. По итогу заасфальтируют 700 метровэтой дороги.