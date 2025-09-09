09 Сентября 2025
Экономика
Фото: Накануне.RU

От российских ученых требуют найти себе самим деньги для соответствия "майским указам"

Минобрнауки России требует от научно-исследовательских институтов довести зарплаты сотрудников до уровня в 200% от средних по региону, при этом недофинансирование зарплатного фонда уже сейчас составляет, по данным профсоюза, около 50%, и увеличивают его за счет дополнительных субсидий из бюджета только на 20%, пишет "Московский комсомолец".

Руководителям НИИ предлагают самостоятельно искать внебюджетные источники финансирования, а если не найдут денег – грозят дисциплинарными взысканиями вплоть до увольнения. Также Минобрнауки фактически предлагает не брать на работу новых сотрудников, в том числе молодых ученых, если из-за них показатели по зарплате будут "удаляться" от и без того неблизких идеалов "майских указов" Путина за 2012 год.

"Конечно, институты должны учиться зарабатывать, взаимодействуя с заказчиками из промышленного сектора. В нынешних условиях наука не может быть замкнутой системой, оторванной от реальных нужд экономики. Но надо понимать, что возможности разных организаций в этом плане сильно отличаются. Коллективам, которые концентрировались на фундаментальных исследованиях, научиться говорить с бизнесом на одном языке не так просто. Нельзя забывать и о серьезных административных барьерах на пути сотрудничества бюджетных структур с коммерческими", - говорит председатель Профсоюза работников Российской академии наук Галина Чучева.

майские указы, ученые, нии, минобрнауки


