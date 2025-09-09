09 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Певец Shaman не смог зарегистрировать товарный знак "Я русский"

Заслуженному артисту России Ярославу Дронову (выступает под псевдонимом Shaman) отказали в регистрации товарного знака "Я русский".

Решение принял ещё в конце августа Роспатент. Отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". Ранее певцу дали шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака, пишет РИА Новости.

В прошлом году Дронов подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский". Сообщалось, что под ним планируется выпускать водку, дезодоранты, гели для массажа и другое. Певец рассказал, что он сделал это для защиты своей репутации, так как многие предприниматели производят продукцию под слоганом "Я русский" без разрешения и часто выпускают "низкокачественный ширпотреб" с изображением певца.

Артист выпустил песню "Я русский" летом 2022 г., и сразу стал самым популярным артистом по запросам в Сети. Клип посмотрели миллионы пользователей.

Теги: Shaman, "Я русский", Роспатент


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Ранее 05.03.2025 14:00 Мск Baza: Певцу Шаману отказали в регистрации товарного знака "Я русский"
Ранее 21.10.2024 10:53 Мск Товарные знаки с указанием национальностей могут запретить регистрировать в России
Ранее 17.10.2024 07:50 Мск Shaman: Не собираюсь спаивать Собчак и Милонова
Ранее 16.10.2024 13:36 Мск Shaman после развода решил запатентовать товарный знак алкоголя "Я русский"

