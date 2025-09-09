Певец Shaman не смог зарегистрировать товарный знак "Я русский"

Заслуженному артисту России Ярославу Дронову (выступает под псевдонимом Shaman) отказали в регистрации товарного знака "Я русский".

Решение принял ещё в конце августа Роспатент. Отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". Ранее певцу дали шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака, пишет РИА Новости.

В прошлом году Дронов подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский". Сообщалось, что под ним планируется выпускать водку, дезодоранты, гели для массажа и другое. Певец рассказал, что он сделал это для защиты своей репутации, так как многие предприниматели производят продукцию под слоганом "Я русский" без разрешения и часто выпускают "низкокачественный ширпотреб" с изображением певца.

Артист выпустил песню "Я русский" летом 2022 г., и сразу стал самым популярным артистом по запросам в Сети. Клип посмотрели миллионы пользователей.