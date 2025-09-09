Разговоры про Украину в НАТО надо оставить - президент Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал несвоевременными дискуссии о принятии Украины в НАТО и ЕС из-за военного конфликта, который она ведет с Россией. Такая страна не может вступить в НАТО. Польше в этом случае придется тоже воевать против России.

Навроцкий также напомнил, что евроинтеграция Польши шла много лет, прежде чем страна вступила в ЕС и НАТО. У Украины процесс будет долгим, так что пусть там не рассчитывают на принятие в ускоренном режиме.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что у Украины нет шансов на вступление в ЕС, если она не покается за Волынскую резню и не перестанет прославлять бандеровцев. В более сдержанных формулировках, но по смыслу то же самое говорит и новый президент Польши Навроцкий.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление Украины вступить в ЕС является ее законным выбором. Но вступление в НАТО - это угроза России, против чего Москва категорически возражает.