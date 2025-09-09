Екатеринбургского учителя приговорили к исправительным работам за насилие над школьником

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор учителю, применившему насилие к ученику. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, его признали виновным по ст. 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Напомним, что инцидент произошел 13 марта в школе №123 в Академическом. Учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел в таком виде ученика к директору.

"Учитель, находясь на своем рабочем месте в кабинете физики, в МАОУ СОШ № 123 в Академическом административном районе г. Екатеринбурга, в нарушение требований Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", в присутствии учеников класса умышленно применил недопустимый метод воспитания в отношении обучающегося 8 "В" класса, применив к нему физическую силу", - рассказали в прокуратуре.

Там также отметили, что несовершеннолетний из-за действий учителя испытывал психические и физические страдания, которые выражались в чувстве обиды и физической боли, а также опасение повторного насилия.

Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с преподавателя в пользу учащегося компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей.