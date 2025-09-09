В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе, повреждены резервуары

Пожар произошел на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области, есть повреждения резервуаров. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сейчас возгорание полностью потушено. Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда, добавил Гладков. Пострадавших нет.

Ночью на всей территории области была объявлена опасность атаки БПЛА. По данным Минобороны, над Белгородской области были уничтожены семь беспилотников.