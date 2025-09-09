09 Сентября 2025
Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото предоставлено проектом &quot;Инженерная школа&quot;

"Инженерная школа" при Техническом университете УГМК объявила прием учеников

"Инженерная школа" при Техническом университете УГМК приглашает для обучения детей со всей страны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе проекта.

"Инженерная школа" – это один из самых масштабных образовательных и профориентационных проектов в России. Школа бесплатно готовит учащихся к поступлению в техникумы и вузы. Онлайн-занятия ведут высококвалифицированные учителя известных школ и эксперты по ЕГЭ. Прием в школу продлится до 25 сентября.

Инженерная школа при Техническом университете УГМК(2025)|Фото предоставлено проектом "Инженерная школа"

Школьники 2-6 классов пройдут курс "Занимательная лаборатория", развивающий интерес к естественным наукам. Учащимся 7-11 классов предлагаются базовые и углубленные курсы по физике, химии, математике, информатике, черчению и русскому языку для отличной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов.

Инженерная школа при Техническом университете УГМК(2025)|Фото предоставлено проектом "Инженерная школа"

Уроки проходят в удобном онлайн-формате, в дальнейшем они доступны в записи. Преподаватели используют в своей работе эффективные методики. Так, активно применяются различные интерактивные формы обучения, для закрепления пройденного материала ребята выполняют домашние задания. Качество усвоенного материала оценивается во время прохождения учениками диагностики.

Инженерная школа при Техническом университете УГМК(2025)|Фото предоставлено проектом "Инженерная школа"

Чтобы ребята как можно глубже погрузились в мир инженерных профессий, их приглашают на экскурсии на предприятия горно-металлургической отрасли. Также школьники защищают проекты, направленные на решение реальных проблем производства, участвуя в инженерных конкурсах.

Инженерная школа при Техническом университете УГМК(2025)|Фото предоставлено проектом "Инженерная школа"

В школе хорошо продумана мотивационная система. Успешные ученики получают призы и сертификаты, дополнительные баллы для поступления в Технический университет УГМК.

Подробнее об условиях приема в "Инженерную школу" на сайте Будущие-инженеры.рф или в группе школы в ВКонтакте: https://vk.com/future.engeneers.

Инженерная школа при Техническом университете УГМК(2025)|Фото предоставлено проектом "Инженерная школа"

Проект "Инженерная школа" стартовал в 2022 году и реализуется Техническим университетом УГМК. В первый учебный год в школу поступили 865 ребят из 11 регионов страны. В 2024-2025 году обучались уже 4556 учеников из 17 регионов России.

