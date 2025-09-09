В Югре мужчину подозревают в надругательстве над несовершеннолетней

В Нягани перед судом предстал местный житель, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней школьницей, передает корреспондент Накануне.RU. По решению суда, мужчине в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей на два месяца.

Следствие утверждает, что 38-летний подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности девочки 2010 года рождения. За данное деяние Уголовным кодексом предусмотрено строгое наказание — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ходатайство следователей о заключении обвиняемого под стражу было удовлетворено судом в полном объеме.