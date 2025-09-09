Минфин до конца года проведет приватизацию национализированного аэропорта Домодедово

Министерство финансов России планирует продать национализированный в этом году аэропорт Домодедово до конца текущего года, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Также министр уточнил, что на актив уже есть покупатель, но называть его имя не стал, передает РБК.

Буквально на прошлой неделе суд отклонил апелляции бывших владельцев аэропорта Домодедово на решение о национализации их актива. Решение о национализации аэропорта Домодедово было принято судом 17 июня 2025 года, дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг".

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Дмитрий Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.

В конце июля совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что "готов взяться за Домодедово": "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово <…> Мы (Внуково) находимся на одном с Домодедово рынке со схожими моделями. Консолидация двух таких аэропортов — Домодедово и Внуково — сразу даст эффект с точки зрения оптимизации затрат, процессов".

Ванцев считает, что разбираться с финансовыми проблемами Домодедово должен частный инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги", - заявил бизнесмен.

Он добавил, что весной вел переговоры с прежними собственниками Домодедово о возможном объединении, но те хотели больше денег. В итоге у Ванцева больше нет нужды с ними договариваться.

Ранее Силуанов заявил журналистам, что национализированные из частной собственности активы государство не собирается долго держать в своих руках и будет через систему аукционов приватизировать.

"Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов [составила прибыль от приватизации]. В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового", - заявил Силуанов, комментируя возможную приватизацию другого актива – "Южуралзолота".