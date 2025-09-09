Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения (7 октября) обычно старается провести время с родными. Также он в этот день общается с главами других государств.

"Чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается", - сказал ТАСС на полях Восточного экономического форума пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде. Мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Спиридонович, участник войны, в 50-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.

После войны семья Путиных поселилась в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме в Басковом переулке. 28 июля 1983 г. женился на Людмиле Шкребневой. В 1985 г., перед отъездом в Германию, у супругов родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 г., уже в Дрездене. Обеих девочек назвали в честь бабушек – Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Впервые Владимир Путин избран президентом России 26 марта 2000 г. 7 мая 2000 г. впервые вступил в должность.