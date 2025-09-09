Кулеба бежал с Украины от Зеленского

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спешно бежал в Польшу.

"Я никогда не думал, что окажусь в положении, когда придется бежать из своей страны, как вор ночью", - признался он.

Как пишет Corierre dela Sera, поспешность вызвана тем, что Зеленский издал указ, запрещающий поездки за границу бывшим дипломатам. Кулеба успел выехать всего за несколько часов до вступления указа в силу.

"Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы ездили за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства. Я подсчитал, что под это постановление подпадает около двух десятков человек. Я не считаю себя параноиком, но точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы заблокировать меня и еще нескольких", - рассказал он.

Кулеба считает, что нынешний режим с подозрением относится ко всем, кто выезжает за границу. Но у него вся жизнь и зарплата зависят от заграницы. В то же время сам Зеленский постоянно катается по заграницам. А вот Кулебе пытались закрыть выезд из-за критики действий режима против НАБУ и САП. Он осудил стремление Зеленского закрыть эти две структуры.

"Зеленский не имеет права пользоваться этим, чтобы заглушить любой голос, отличный от его собственного", - заявил Кулеба.

