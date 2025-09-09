Пьяным и детям запретят выгуливать собак опасных пород

Правительство концептуально одобряет законопроект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет и пьяными гражданами. Однако кабинет министров предлагает документ доработать, передает ТАСС.

Законопроект был разработан представителями четырех парламентских фракций ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду").

Список опасных пород уже имеется: правительство утвердило его в 2019 году, сейчас в него входят 12 пород и метисы этих собак.

В 2024 году были введены штрафы за выгул собак без намордника и поводка, выгул на детских площадках, самовыгул собак. Административные штрафы за такие нарушения составляют до 3 тыс. руб. для физлиц, до 15 тыс. руб. для должностных лиц и до 30 тыс. руб. для организаций.