Евгений Солнцев заявил в Медногорске, что городскую больницу будут модернизировать

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев осуществил рабочий визит в Медногорск. Глава региона, в частности, посетил ООО «Медногорский медно-серный комбинат».

Это предприятие цветной металлургии, в котором осуществляют производство в двух основных цехах - медеплавильном и серной кислоты. Имеются вспомогательные производственные площадки цехов – железнодорожный, энергетический, цех капитальных ремонтов и цех КИПиА.

Главная задача металлургического производства ООО «ММСК» - производить переработку сульфидного медьсодержащего сырья и флюсов пирометаллургическим способом. Предприятие осуществляет работу по законченному технологическому циклу с получением черновой меди и серной кислоты.

Также Евгений Солнцев осмотрел Городскую больницу Медногорска. Это медучреждение размещено в 27 зданиях, в которых располагаются в том числе городская поликлиника, детский корпус, пять помещений ФАПов, врачебная амбулатория и здание стационара. Стационар медногорской больницы включает в себя хирургическое, терапевтическое, реанимационное отделения, отделение скорой медицинской помощи, операционный блок. Здесь имеется 77 коек по 8 медицинским профилям.

Медики рассказали Евгению Солнцеву, что здание стационара нуждается в капитальном ремонте, проведение которого планируется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На данный момент идет корректировка сметы проекта ремонта.

Евгений Солнцев, вникнув в ситуацию, подчеркнул, что решать вопрос нужно незамедлительно.

"Безусловно, больницу нужно приводить в порядок. Здесь проблемы с кровлей. Третий этаж полностью закрыт, работа ведётся лишь на первом и втором этажах. При этом больница полностью укомплектована кадрами. Налажено социальное сотрудничество с Медногорским медно-серным комбинатом. Это пример эффективного взаимодействия с бизнесом, который участвует в жизни и развитии города. Больницу приведём в порядок. Уже сейчас корректируется смета. Чем быстрее это сделаем, тем быстрее сможем приступить к работе", - заявил Евгений Солнцев.