Более 7% свердловчан проголосуют дистанционно на предстоящих выборах губернатора

В Свердловской области завершен прием заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящие выборы.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, до 8 сентября включительно уральцы могли определиться, каким именно способом они будут голосовать. В итоге на ДЭГ было принято более 253 тысяч заявлений. Как пояснили в избиркоме, это порядка 7,6% от общего числа избирателей.

Напомним, что на досрочных выборах губернатора Свердловской области у избирателей, прописанных на Среднем Урале, также будет возможность проголосовать на 14 избирательных участках в Москве.

Сегодня стало известно, что в дни проведения выборов школьников Екатеринбурга могут отправить на экскурсии или в походы.