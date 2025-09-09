В Непале заработали соцсети

Власти Непала разблокировали доступ к социальным сетям. Это случилось после того, как обстановка в стране стала спокойнее.

Решение приняло правительство Непала. Ранее тысячи молодых граждан устроили протесты на улицах в Катманду.

В пятницу, 5 сентября, власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. В результате погибли не менее 19 человек, более 300 получили раны, сообщает РБК.