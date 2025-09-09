09 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Арестованного в Азербайджане за кибермошенничество мужчину отпустили после вскрывшегося гражданства

Мужчину, арестованного в Азербайджане по подозрению в кибермошенничестве, отпустили после того, как выяснили, что он не является гражданином России. Об этом в своих социальных сетях написала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Напомним, отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня, в ходе чего два человека скончались. 30 июня азербайджанские силовики задержали двух человек в ходе следственных действий в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. 1 июля число задержанных достигло семи. Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Как рассказала Мерзлякова, накануне она встретилась с матерью арестованного уральца, которая заверила, что ее сын не мог заниматься кибермошенничеством. Однако, не это главное, считает омбудсмен.

"Но в данном случае много вопросов. Задержан наш земляк на третий день после задержания этнических азербайджанцев у нас, как ответ на действия силовиков в нашей стране. Второй вопрос - задержаны по подозрению в этом преступлении были два человека. Но как узнали силовые ведомства, что второй задержанный является гражданином другого государства, его отпустили", - отметила Мерзлякова.

Она также сообщила, что готовит письмо своим коллегам в консульском учреждении и правозащитных организации Азербайджана, чтобы прояснить все детали.

Ранее прокуратура Азербайджана заявляла об обезвреживании двух организованных преступных группировок, в числе которых есть россияне. В ведомстве заявляли, что группировку подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами, а также кибермошенничестве.

Ранее 02.07.2025 01:40 Мск В Баку арестованы восемь россиян по делу о наркотиках
Ранее 01.07.2025 20:55 Мск Baza: россиян, задержанных в Баку, привезли в суд избитыми

