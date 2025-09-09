Тюменца будут судить за пожар в муниципальной квартире

В Тюмени будут судить 37-летнего мужчину, устроившего пожар в муниципальной квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ему предъявлено обвинение по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

По версии следствия, в мае 2025 года, вечером, обвиняемый курил в муниципальной квартире по ул. Одесская в Тюмени. Он выронил сигарету на постельные принадлежности на диване. Произошел пожар - повреждена внутренняя отделка квартиры и общее имущество дома, а также оконный стеклопакет соседней квартиры.

Сумма ущерба составила около 1 млн руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.