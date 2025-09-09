В Ейске сгорели животные в крокодиловом зоопарке

В Ейске (Краснодарский край) сгорели все рептилии в частном зоопарке "Крокодиловый каньон". Основная версия причины пожара – поджог, но также изучается возможность скачка напряжения в сети.

По данным СМИ, пожар произошел около часа ночи, к трем часам его потушили. Сколько животных погибло точно не известно – по данным Shot, руководство заведения не сотрудничает со следствием.

Рядом с "Крокодиловым каньоном" находится контактный зоопарк с енотами и сурикатами, а также дельфинарий – эти заведения огонь не затронул.