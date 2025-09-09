Екатеринбургская школьница проиграла более 300 тысяч рублей с карты отца

В Екатеринбурге школьница проиграла "в лотерею" более 300 тысяч рублей с карты отца. В ситуации разбираются полицейские.

Читайте также: В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам 500 тысяч с родительского телефона

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 14-летняя девочка решила поучаствовать в некой лотерее в одном из Telegram-каналов. Для этого она воспользовалась ссылкой, которой поделилась ее одноклассница. Вскоре школьнице пришло сообщение, что она будто бы выиграла 10 тысяч рублей.

Однако "директор бота", через который происходил "розыгрыш", заявил девочке, что она не может получить приз, так как является несовершеннолетней, и предложил перевести деньги на карту ее отца. Школьница передала мошеннику реквизиты папиной карты, а заодно коды из СМС, которые пришли на отцовский телефон. В итоге мужчина обнаружил, что у него со счета списали 60 тысяч рублей и уже оформили кредит на 264 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Как отмечают в МВД, в полиции ранее проводили беседу в школе, где обучается девочка. Теперь по указанию начальника УМВД Екатеринбурга проводятся новые профилактические мероприятия в учебных организациях города.

Ранее сообщалось, что в преддверии начала нового учебного года мошенники атаковали учителей столицы Урала.