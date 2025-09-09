Сеть "Красное и Белое" вернула лицензию на крепкий алкоголь в Кемеровской области

Сеть алкогольных супермаркетов "Красное и Белое" вернула себе лицензию на продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области. Предыдущее разрешение истекло в августе. На время, пока шло оформление новой лицензии, в магазинах перестали торговать крепкими напитками, передает ТАСС. Лицензия "К&Б" продлена в Кузбассе на пять лет. Магазины сети уже возобновили торговлю.

Кузбасс этим летом стал вторым регионом, где у сети алкомаркетов не было лицензии на торговлю крепким алкоголем. Ранее стало известно, что местные власти не продлили алкогольную лицензию "К&Б" в Вологодской области, где губернатор Георгий Филимонов ведет антиалкогольную кампанию с сухим законом. Позднее выяснилось, что "Красное и белое" будет оспаривать это решение в суде.