09 Сентября 2025
Происшествия
Фото: Накануне.RU

Отца погибших от дихлофоса под Красноярском детей приговорили к двум годам условно

Отца погибших в результате отравления инсектицидным средством детей приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, он превысил необходимую норму расхода средства и допустил попадание вещества на продукты, посуду, мебель и постельные принадлежности. Кроме того, мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах после обработки и допустил детей в помещение.

Напомним, в сентябре прошлого года двое взрослых и четверо детей поступили в больницу с отравлением. Сперва пострадавшие подозревали, что отравились курицей или пельменями. Мужчина и женщина, которая на тот момент была беременной, выжили. Детей спасти не удалось. Сперва погибла шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя и 12-летняя девочки.

Однако позже стало известно, что семья отравилась дихлофосом. Результаты судебно-химической экспертизы показали, что четверо несовершеннолетних умерли в сентябре прошлого года от отравления инсектицидами.

2 февраля 2025 года в семье умер пятый ребенок. Он находился на грудном вскармливании и скончался спустя три месяца после рождения. Предварительно установлено, что вечером мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью женщина обнаружила, что ребенок не дышит. Медики констатировали смерть младенца - он задохнулся рвотными массами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Теги: дети, дихлофос, отравление


