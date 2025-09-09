Сборная Уралхим Run Factory — первая в командном зачете на Пермском марафоне

Сборная Уралхим Run Factory второй год подряд заняла первое место в командном зачете Пермского марафона. В состав команды вошли около 300 сотрудников Группы "Уралхим" и 180 участников бегового сообщества, которые выступили на дистанциях 42 километра, 21 километр, 10 километров и пять километров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралхим".

В этом году результат команд считался не по очкам, а по суммарному расстоянию, которое преодолели участники. В общей сложности спортсмены Уралхим Run Factory пробежали 3655,2 км.

Помимо общей победы, спортсмены команды завоевали ряд индивидуальных наград. Аппаратчик цеха погрузки продукции филиала "ПМУ" Олег Сысолетин стал первым в категории 30–39 лет на дистанции 10 километров. Его коллега, аппаратчик синтеза аммиака Евгений Овчинников, завоевал третье место в категории 18–29 лет на марафонской дистанции 42 километра.

Главный специалист по договорной работе "Уралкалия" Татьяна Лапаева заняла третье место в категории 40–49 лет в полумарафоне (21 километр).

Представители филиала "ВМУ" также отметились высокими результатами. Специалист по спорту и молодежной политике Ирина Салова стала победительницей в категории 30–39 лет на дистанции пять километров. Дмитрий Салов, начальник участка КИПиА, занял шестое место в абсолютном зачете марафона (42 километра).

Свое мастерство подтвердили и наставники проекта. Тренер Уралхим Ski Factory Александр Шардаков завоевал бронзу в абсолютном зачете на дистанции 42 километра, а Роман Коваль, тренер Уралхим Run Factory, стал победителем в своей возрастной категории в забеге на 10 километров.

"Второй год подряд наша команда подтверждает лидерство на Пермском марафоне. Это не просто спортивный результат, а показатель системной работы по развитию корпоративного спорта, вовлеченности сотрудников и силы бегового сообщества Уралхим Run Factory. Уверен, что впереди нас ждут новые победы и достижения", - прокомментировал директор по внешней социальной политике и спорту "ОХК "Уралхим" Радмир Габдуллин.

Пермский марафон вновь подтвердил высокий уровень подготовки и командного духа участников Уралхим Run Factory. Победа в общекомандном зачете стала важным этапом в развитии корпоративного спорта и продвижении ценностей здорового образа жизни в Группе "Уралхим".

Отметим, что Пермский марафон впервые был проведен в 2017 году и вошел в список знаковых и масштабных событий Пермского края. В этом году марафон собрал более 20 000 участников: профессиональных спортсменов и любителей бега, а также более 50 000 зрителей.

Уралхим Run Factory — это беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. 11 городов по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Березники, Соликамск, Пермь, Кирово-Чепецк, Воскресенск, Черняховск, Казань) с тренировками под руководством профессиональных сертифицированных тренеров по бегу. В распоряжении участников есть собственная беговая база в Лужниках, а также удобное мобильное приложение для записи на тренировки. Уралхим Run Factory поддерживает спортсменов по всем направлениям: тренировки, восстановление, подбор экипировки, подготовка к стартам и забегам, участие в крупнейших соревнованиях.

Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании "ОХК "Уралхим", "Уралкалий" и "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.