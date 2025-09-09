В дни проведения выборов школьников Екатеринбурга могут отправить на экскурсии или в походы

Во время проведения выборов губернатора Свердловской области школьников Екатеринбурга могут спровадить из учебных учреждений. Будет это экскурсия или иная форма обучения - каждая школа решает самостоятельно.

"В дни голосования школы Екатеринбурга имеют возможность самостоятельно определять режим работы и занятости учащихся. Это может быть любая форма учебы или внеучебной занятости: день туриста, походы, экскурсии и прочие мероприятия. Этой практике уже много лет и она успешна", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, что отдать свой голос можно будет уже на этой неделе - с 12 по 14 сентября. Первым официально зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах губернатора стал врио главы региона Денис Паслер. В начале августа Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала еще четверых кандидатов. Среди них: представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев из КПРФ, Рант Краев из партии "Новые люди" и Александр Каптюг от ЛДПР.