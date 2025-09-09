Во Франции четвертое за полтора года правительство отправлено в отставку

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Отправлено в отставку уже четвертое с начала 2024 года правительство.

Инициатором процедуры выступил сам премьер в условиях резких разногласий по проекту бюджета на 2026 год. Байру предлагал заморозить все социальные выплаты из-за растущих долгов. Перед голосованием он сказал, что парламент может отправить правительство в отставку, но он не в силах изменить реальность - расходы будут только продолжать расти.

Теперь дальнейшее развитие событий определит президент Эммануэль Макрон, который может как назначить нового главу правительства, так и снова объявить досрочные выборы. Предыдущие досрочные выборы состоялись в прошлом году, когда в результате был сформирован расколотый натрое парламент. Ни одной из сил не удалось получить большинство, но судьба правительства оказалась в прямой зависимости от оппозиции. Последнего варианта Макрон, скорее всего, постарается избежать, так как опросы показывают, что победу теперь одержит оппозиция.

Госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро, сказал недавно Байру. А в последний раз сбалансированный бюджет страны был еще в 1974 году. Позже глава французского МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2027 года, но до них стране еще, вероятно, предстоит пройти через политические потрясения. Хорошего выхода из политического тупика не просматривается.