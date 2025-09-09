В Сочи при атаке БПЛА погиб мужчина

Мужчина погиб при атаке БПЛА в Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Трагедия произошла в Адлерском районе. Обломки беспилотника упали на автомобиль, за рулем которого находился погибший.

Всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.

Ночью жители Сочи и пригородов слышали громкий взрыв в небе и звуки сирены тревоги. В аэропорту города был введен план "Ковер". Сейчас воздушная гавань уже возобновила работу.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 31 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. В том числе, два БПЛА перехвачены над Краснодарским краем, 15 БПЛА - над акваторией Черного моря.