Apple сегодня представит линейку iPhone 17

Apple сегодня проведет ежегодную презентацию новинок на мероприятии под названием "Awe Dropping". Как ожидается, компания представит линейку минимум из трех новых смартфонов - iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также обновления для Apple Watch и AirPods. Главной интригой является возможная презентация iPhone Air, который может заменить модель Plus, и который заранее называют "самым тонким iPhone в истории".

Среди других слухов, которые циркулируют на рынке: увеличение экранов и улучшенные камеры для 17-й модели "яблочных" смартфонов, пишет TechCrunch.

Ожидается, что iPhone 17 получит значительные изменения, которые приблизят его к моделям Pro. Он может получить 6,3-дюймовый экран, что на 0,2 дюйма больше, чем у iPhone 16, а также дисплей с частотой обновления 120 Гц , что значительно выше текущих 60 Гц. Также, по слухам, он получит 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Он может появиться в новых цветах: фиолетовом и зеленом.

По слухам, улучшения Pro будут заметны на задней панели телефона. Концептуальные рендеры показывают, что три задние камеры могут быть расположены на прямоугольной панели, простирающейся от одного края устройства до другого. Вспышка, датчик освещенности и микрофон будут расположены ближе к правому краю. Сообщается, что логотип Apple будет расположен по центру там, где находится зарядное устройство MagSafe - из эстетических соображений.

В iPhone 17 Pro также могут быть изменены материалы, например, титановая рамка вокруг экрана может быть заменена алюминиевой. Это может помочь Apple снизить расходы, а также сделать устройство более легким.

iPhone 17 Pro Max может получить меньше обновлений, наиболее существенным изменением станет немного более толстый корпус, который, вероятно, позволит установить более емкую батарею.

Ожидается, что в США iPhone 17 будет стоить около $800, а Pro Max — около $1250. Среди новых цветов для моделей Pro могут быть темно-синий и медный.

Модель Pro будет стоить около $1100. Недавняя утечка информации указывает на то, что вариантов объема памяти будет меньше, чем у 16 ​​Pro. Пользователи могут лишиться варианта с объемом 128 Гб и будут доступны только три варианта: 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб.

Самый обсуждаемый слух заключается в том, что Apple, возможно, представит свой самый тонкий телефон — iPhone Air, который может заменить iPhone Plus. По слухам, толщина профиля этого устройства составит 5,5 мм, что примерно на 0,08 дюйма тоньше, чем у нынешних iPhone. Кроме того, устройство будет оснащено 6,6-дюймовым экраном. Похоже, этот шаг Apple является ответом на тенденцию к созданию более тонких смартфонов, следуя примеру таких компаний, как Samsung и Huawei. iPhone Air потенциально может превзойти Samsung Galaxy S25 Edge, толщина которого составляет 5,8 мм. Кроме того, это может проложить путь для давно ожидаемого складного смартфона Apple, выход которого ожидается в сентябре 2026 года.

Хотя тонкий дизайн выглядит стильно, он предполагает некоторые компромиссы. Судя по представленным рендерам, у Air, как ожидается, будет только один объектив задней камеры, в отличие от Plus, у которого их два. Также ходят слухи, что в нижней части корпуса может не хватить места для динамика, а значит, единственным источником звука может стать фронтальный динамик сверху.

Время автономной работы устройства неизвестно, но некоторые полагают, что из-за тонкого корпуса оно может быть меньше, чем у предыдущих моделей. По некоторым данным, для компенсации этого недостатка может быть предложен чехол-аккумулятор, который можно приобрести отдельно.

По имеющимся данным, стоимость устройства составит $950, и оно будет доступно в черном, серебристом и светло-золотом цветах. Однако, согласно новому прогнозу JPMorgan, iPhone Air будет стоить около $899 – эта цена "компенсирует" отсутствие второй камеры.