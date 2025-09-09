"Ждем от него очков и голов": главный тренер ХК "Автомобилист" о дебюте Буше за клуб

Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин высказался о дебюте новичка команды Рида Буше в матче против тольяттинской "Лады".

Встреча прошла накануне, это был первый матч "Автомобилиста" в новом сезоне КХЛ. Уральский клуб уступил со счетом 4:3. Буше, который перебрался в Екатеринбург этим летом, очков не набрал.

Как заявил Заварухин после матча, оценивать дебют обладателя Кубка Гагарина пока еще рано.

"Весь чемпионат впереди. Ждем от него помощи команде – очков, голов. Сегодня у него были хорошие моменты, и у Да Косты, и у Мэйсека тоже были. Жаль, что не реализовали", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

