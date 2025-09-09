В День освобождения Донбасса Украина совершила сильный обстрел Донецка

Вечером 8 сентября, около 19 часов украинские боевики совершили массированную комбинированную атаку на Донецк и Макеевку при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных дронов разных модификаций.

Как сообщил глава республики Денис Пушилин, удар был нанесен сразу по многим районам города. В Куйбышевском районе погиб 61-летний мужчина, ранения разной степени тяжести получили еще пять человек. есть раненые в Киевском, Буденновском, Ленинском районах. В Красногвардейском районе Макеевки погиб мужчина. Последствия террористической атаки - столбы дыма было видно из центра города. Повреждены 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. Всего два человека погибли, 17 ранены.

Вероятно, расчет нацистов был на то, что совершенный перед этим обстрел Донецка был совершен после 21 часа, когда людей на улицах мало (однако был выбран парк "Гулливер", где ранило шестерых). Новый обстрел города был произведен раньше, а раненых намного больше, как и есть жертвы.

Страшная террористическая атака украинских нацистов специально была совершена 8 сентября - в День освобождения Донбасса, уверен советник главы ДНР Игорь Кимановский. Он считает, что основной задачей бандеровцев является желание запугать местное население.