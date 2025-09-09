Банки заработали триллион вопреки рискам

Российский банковский сектор неплохо чувствует себя даже в условиях замедления экономики.

Об этом следует из аналитического обзора Центробанка России за II квартал текущего года. В целом ситуация неоднозначна. С одной стороны, фиксируется уверенный рост прибыли и капитала, а с другой — постепенно накапливаются структурные риски, особенно в розничном и корпоративном кредитовании. Усугубляет ситуацию ухудшение качества кредитных портфелей.

Тем временем, по итогам второго квартала чистая прибыль банковского сектора составила 1 трлн руб., что на 29% выше результата предыдущего квартала (0,7 трлн). Годовая доходность на капитал выросла до 19,9%.

Отмечается, что ухудшение пока не носит системного характера. Большинство компаний продолжают исправно обслуживать долги, а проблемы сконцентрированы у заемщиков с давно накопленными сложностями, сообщают "Известия".

Напомним, россияне указывают на навязывание страховых услуг при выдаче кредитных карт крупнейшими банками. Центробанк подтверждает такие случаи, однако указывает, что проблема не носит массовый характер.