Тысячи россиян живут в нелегальных многоэтажках

В России насчитываются десятки тысяч незаконно построенных многоэтажных жилых домов.

Строения расположены в ряде регионов, следует из данных Росстата и Всероссийского центра национальной строительной политики. Такие объекты становятся источником множества проблем — от безопасности жильцов до сложностей с регистрацией недвижимости.

Минстрой требует жесткого контроля. Такие комплексы считаются самовольной постройкой и подлежат сносу, если представляют угрозу жизни и здоровью граждан. Значительная часть таких зданий сосредоточена в Краснодарском крае, Крыму и на Северном Кавказе, а также в Якутии.

Член Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов заявил, что самовольная многоэтажная постройка — системная проблема, которая объясняется несколькими факторами. Прежде всего, это пробелы в контроле на ранних стадиях: зачастую объект начинает возводиться без должной экспертизы и согласований, а органы надзора подключаются уже тогда, когда здание фактически построено.

Также во многих регионах подобные проекты становятся частью "серых" схем извлечения прибыли, а застройщики сознательно идут на нарушение, рассчитывая узаконить объект постфактум через суды или административные механизмы.

Жители зачастую не имеют официальных прав на квартиры: по данным Минстроя, около 30% таких объектов вводятся в эксплуатацию через поддельные разрешения или фиктивные документы, что увеличивает риск обрушений, пожаров и аварийных ситуаций. По данным МЧС, за последние пять лет в незаконных многоэтажках произошло более 200 аварийных случаев с пострадавшими, сообщают "Известия".