Крупные банки снижают ставки по вкладам

Семь крупных российских банков из топ-20 снизили ставки по депозитам.

Это произошло в первую неделю сентября. При этом одно финансовое учреждение увеличило ставки по вкладам. По данным сервиса "Финуслуги", наибольшее снижение ставок произошло по депозитам на полтора года — на 0,41 процентного пункта, до 10,62%. Ставки по трехлетним вкладам снизились меньше всего — на 0,05 п.п., до 9,62%.

С момента последнего заседания регулятора по ключевой ставке ставки в топ-20 банках снизились в пределах от 1,49 до 2,08 п.п. Для вкладов сроком до трех лет минимальная ставка составила 5,7%, а максимальная — 18,5%, сообщает ТАСС.

Напомним, распространение цифрового рубля может вызвать отток депозитов из банков. Эффект неоднороден и зависит от размера кредитной организации.