Банки будут возвращать цифровые рубли после перевода мошенникам

Банки в России обяжут возвращать клиентам средства, переведенные в цифровых рублях аферистам, если мошенники находятся в "черном" списке Центробанка.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сегодня такая практика применяется к безналичным переводам. Банки должны внимательно отслеживать операции клиентов и при подозрительных транзакциях информировать их о необходимости приостановки платежа. В противном случае финансовые учреждения будут обязаны вернуть клиенту потерянные средства. На это дается 30 дней.

Цифровой рубль будет находиться не на счетах в банках, а в кошельках на платформе ЦБ РФ. Массовый запуск запланирован на осень 2026 года.

По информации Центробанка, во II квартале текущего года мошенники украли у россиян 6,3 млрд руб., это на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля возвратов составила лишь 5%, сообщают "Известия".

Напомним, распространение цифрового рубля может вызвать отток депозитов из банков. Эффект неоднороден и зависит от размера кредитной организации.