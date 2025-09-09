В 2025 году спрос на антидепрессанты вырос почти на 40%

С начала текущего года в России было продано около 13 млн упаковок антидепрессантов, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщила аналитическая компания RNC Pharma. На них было потрачено 10,6 млрд руб. Спрос на эти препараты начал стремительно расти в июле 2025 года. Он был выше на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший спрос на антидепрессанты наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Вдвое, по сравнению с прошлым годом, увеличились продажи в Самарской и Калининградской областях.

По словам эксперты, граждане чаще покупают эти препараты в начале весны, в конце лета и в начале осени. В целом спрос на антидепрессанты повышается с каждым годом, сообщают "Известия".

Ранее группа американских и китайских демографов и медиков проанализировала данные исследований жизни жителей разных стран. После этого был сделан вывод о том, что отсутствие у человека своей семьи повышает риск развития у него депрессии.