Банки на месяцы задерживают закрытие счетов

Банки в России стали чаще задерживать закрытие счетов и возврат денег клиентам.

Закон обязывает финансовые организации вернуть средства не позднее семи дней после подачи заявления, однако на практике процедура нередко затягивается на месяцы. Согласно данным Ассоциации развития финансовой грамотности, количество соответствующих жалоб выросло.

Как заявила эксперт Наталья Архипова, как правило, счета закрываются после блокировок по «антиотмывочному» закону (115-ФЗ). Это зачастую единственный способ вернуть доступ к деньгам, если банк затянул с «разморозкой». При этом на период проверки клиенты остаются полностью без средств, а суммы на счетах могут достигать сотен тысяч рублей.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, у финансовых учреждений есть право проверять сомнительные операции без ограничения по срокам, даже если клиент месяцами не может воспользоваться собственными деньгами. По словам экспертов, в среднем закрытие счета занимает несколько недель или месяцев, однако в сложных случаях процесс может занять год. Причины — большие обороты по счету, несоответствия в документах или необходимость перепроверки контрагентов, сообщают "Известия".

Тем временем, банки в России заплатят миллиарды рублей за обман потребителей. В правительстве поддержали повышение штрафов для участников рынка до 0,1% от капитала, а при повторном нарушении — до 1% от собственного капитала.