Минфин РФ изучает возможность размещения облигаций на рынке Китая

Российские эмитенты заинтересованы в размещении облигаций на рынке Китая.

Как заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, обсуждение ведется с китайскими партнерами. Интерес проявляется не только со стороны "Росатома", но и других эмитентов. В настоящее время обсуждаются форматы и условия возможного размещения, чтобы сделать процесс эффективным для всех сторон, сообщает "Интерфакс".

По данным издания Financial Times, Пекин собирается открыть внутренний рынок облигаций для российских энергетических компаний, что станет первым привлечением средств в материковом Китае с начала спецоперации на Украине.