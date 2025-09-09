09 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Медведев заявил, что финны в годы Второй мировой планировали этнические чистки в Карелии

Финляндия в годы Второй мировой войны планировала сделать Карелию частью своей страны, но только с этнически "правильным" населением.

Об ТАСС сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Захватчики, которые сформировали Военное управление Восточной Карелии во главе с полковником В. Котилайненом (с 1943 года - О. Палохеймо), вели откровенно расистскую политику. Делали все, чтобы Карелия стала частью Финляндии без "славянского компонента". Сегрегировали народы на "правильные" - финно-угорские - и "неправильные" - главным образом, имелись в виду этнические русские", - указал он.

По его словам, первых предполагалось оставить как граждан будущей "великой Суоми", принудительно их "финляндизировав" - то есть стерев их историко-культурную идентичность, разорвав любые связи с общерусским цивилизационным пространством. Вторых - "ненациональное население" - планировали насильственно переселить в другие регионы.

"При этом в рамках проводимой финскими агрессорами политики этноцида русские должны были носить красную повязку по аналогии с желтой звездой Давида, введенной нацистами как опознавательный знак для европейских евреев", - заявил зампред Совбеза РФ.

"Жизнь "ненационалов" под финским сапогом мало отличалась от условий пребывания населения на оккупированных немцами территориях РСФСР, Белорусской, Украинской, Молдавской ССР. Они были существенно ограничены в правах - получали урезанный паек, подвергались грабежам финских военных и внесудебным преследованиям", - отметил политик.

Медведев напомнил, что принятое 1 августа 2024 года решение Верховного Суда Карелии о признании преступных действий оккупационной власти и войск Финляндии в республике во время Великой Отечественной войны в отношении 86 тыс. советских граждан премьер-министр Финляндии назвал "безосновательным".

Теги: Медведев, Финляндия, Карелия


