Больше половины компаний РФ ожидают падения экономики до конца года

57% компаний России ожидают падения экономики до конца текущего года.

Таковы результаты опроса организации "Опоры России". 28% респондентов считают, что экономика будет восстанавливаться, 15% затруднились с ответом. 62% участников исследования отрицательно ответили на вопрос о том, компенсировали ли дружественные страны потери их компаний, понесенные из-за санкций. Положительный ответ на такой вопрос дали 12% респондентов. 49% участников исследования признались, что за последний год их компаниям пришлось сократить какую-то часть сотрудников, 51% заявили, что сокращений не было.

73% компаний положительно ответили на вопрос о том, ощущает ли их компания дефицит рабочей силы. Из них 44% отметили, что это началось после 24 февраля 2022 года, 29% заявили, что дефицит рабочей силы ощущается еще с периода пандемии COVID-19, сообщает РБК.

"Опора России" объединяет более 100 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий. Ее членами являются 450 тыс. предпринимателей, которые создают более 5 млн рабочих мест.

С начала 2025 года в России почти вдвое выросло число предприятий, которые планируют сокращения работников (11,5% против 6,9%). Тренд на сокращение сотрудников сильнее всего проявляется в добывающей промышленности, машиностроении, фармацевтике. Причина – снижение спроса на продукцию.