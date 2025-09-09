Затраты на самолеты иностранных собственников обошлись в 460 млрд рублей

Переоформление самолетов иностранных собственников в собственность России с 2022 года обошлось как минимум в 460 млрд руб.

Почти 300 млрд руб. было выделена из Фонда национального благосостояния. Стоимость последних сделок страхового урегулирования с иностранными лизингодателями по 36 самолетам "Аэрофлот" оценил в $1,1 млрд.

Как заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, в настоящее время урегулирование завершено по 17 самолетам, урегулирование еще 17 лайнеров планируется завершить до конца сентября, а оставшиеся два самолета компания намерена переоформить до конца текущего года, сообщает "Коммерсант".

