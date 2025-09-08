Белорусский Belgee X50 стал самой продаваемой иномаркой в России

Кроссовер из Белоруссии Belgee X50 на 36-й неделе (1-7 сентября) 2025 года впервые возглавил рейтинг наиболее популярных иномарок на российском авторынке.

Первую строчку модельного рейтинга на 36-й неделе сохранила отечественная LADA Granta (2 тыс. 984 штуки). Вторую позицию впервые занял упомянутый Belgee X50, проданный в количестве 1 тыс. 399 единиц.

Это позволило сместить на третье место китайский кроссовер Haval Jolion (1 тыс. 379 шт.), который долгое время удерживал титул самой продаваемой иномарки в РФ, сообщает "Автостат".