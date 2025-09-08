Близок к завершению ремонт еще одного участка трассы Волгоград – Астрахань

О ходе ремонта еще одного участка трассы Волгоград – Астрахань рассказал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На данный момент уложен новый асфальт на 10 км автодороги в районе села Тулугановка. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству обочин и остановочного павильона.

"Подрядчик работает с опережением графика. Готовность – 85%. Впереди – установка новых дорожных знаков и нанесение разметки", - отметил глава Астраханской области.

Эта трасса является частью опорной сети региона и играет ключевую роль в развитии экономики региона и страны в целом. Здесь проходит интенсивное движение, включая грузопоток в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

"Поэтапно продолжим приводить ее в порядок при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечу, что за последние годы на автодороге было обновлено более 100 км покрытия, в том числе на самом критическом участке – в Ахтубинском районе. В этом сезоне ремонтируем еще 30 км трассы. Это повысит не только комфорт передвижения, но и безопасность автомобилистов", - подчеркнул Игорь Бабушкин.