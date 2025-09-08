"Аэрофлот" хочет выкупить у Lufthansa кейтеринговую компанию "Аэромар"

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует стать единоличным владельцем поставщика бортового питания "Аэромар".

Для этого перевозчик хочет выкупить у структур немецкой Lufthansa принадлежащую ей долю в 49%. Оставшийся 51-процентный пакет уже принадлежит российской авиакомпании.

Компания уже получила согласование правительственной комиссии на проведение сделки. Теперь "Аэрофлот" ожидает согласования президента, сообщил на полях Восточного экономического форума глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, пишет "Ъ".