Губернатор Югры изменил структуру правительства Югры

На заседании правительства Югры губернатор региона Руслан Кухарук озвучил решение по частичному изменению структуры правительства региона. Об этом сообщил сам губернатор в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Упразднена должность заместителя губернатора, директора департамента экономического развития. Работу данного департамента будет курировать заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова. Служба государственной охраны объектов культурного наследия с учетом смежности с вопросами, которые находятся в ведении департамента культуры, переходит под кураторство заместителя губернатора Югры Елены Майер. Курировать вопросы имущественных и земельных отношений будет Светлана Петрик, которая назначена на должность заместителя губернатора Югры, директора департамента по управлению государственным имуществом.

Департамент административного обеспечения переходит под кураторство заместителя губернатора Югры, руководителя аппарата губернатора, правительства автономного округа Ирины Чудовой.