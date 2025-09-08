Глава Роснедр сообщил, на сколько России хватит нефти

Глава Роснедр Олег Казанов высказался о том, на сколько России хватит нефти, что у неё есть.

"Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов", - сказал в интервью ТАСС Казанов, уточнив, что из 31 млрд т запасов нефти РФ сейчас подготовленными являются только 19 млрд.

В России основным нефтедобывающим регионом является Ханты-Мансийский автономный округ. С начала разработки нефтяных месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа (с 1964 г.) накопленная добыча нефти на 1 августа 2025 г. составила 13,1 млрд т.

В 2024 г. в округе добыли 204,7 млн т нефти, что составляет 40% общероссийской добычи, 29,8 млрд "кубов" природного и попутного газа. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа составляет 95,8%, что соответствует экологическим стандартам, принятым в России.

Ежегодный объём бурения в Югре составляет около 18 млн погонных метров (2024 г. – 18,6 млн м; доля региона в общем объеме эксплуатационного бурения в Российской Федерации – 65%), вводится в эксплуатацию свыше 4,5 тыс. новых добывающих скважин (2024 г. – 4 тыс. 278 скважин). В 2024 г. введены в пробную эксплуатацию шесть месторождений. По состоянию на 1 января 2025 г. на территории автономного округа на балансе числятся 478 месторождений углеводородного сырья.