В Москве открыли наследственное дело после смерти Старовойта

Наследственное дело открыли после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на юридические материалы.

В них указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.

Наследство оформляется по закону в случаях, когда умерший не оставил завещания или не заключил с кем-либо наследственный договор. Очередность наследования устанавливается Гражданским кодексом РФ.

53-летний чиновник был отправлен в отставку 7 июля. В Кремле подчеркнули, что Старовойт был уволен без формулировки "в связи с утратой доверия" . В тот же день СКР сообщил о смерти экс-министра, заявив, что основная версия – самоубийство. СМИ сообщали, что после отставки Старовойт может стать фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области (экс-министр возглавлял регион до 2024 года).

Согласно декларации за 2021 год у Старовойта были две квартиры площадью 55,7 и 165,1 квадратных метра и дача в 60 "квадратов". Также в долевой собственности экс-министра была 1/67 доли в нежилом помещении площадью 5164.9 квадратных метра. Кроме того, ему принадлежал автомобиль Chrysler.