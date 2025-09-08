"Кросс нации": несколько улиц Екатеринбурга перекроют на время забега

В субботу, 20 сентября, в Екатеринбурге пройдет всероссийский забег "Кросс нации". Во время подготовки к мероприятию и самого забега сразу несколько улиц уральской столицы будут перекрыты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, автомобили не смогут проехать:

по улице Пирогова, от Репина до Татищева (с 4:00 до 12:00);

по улице Татищева, от Мельникова до Репина (с 7:00 до 12:00);

по улице Крауля, от Пирогова до Репина (с 7:00 до 12:00);

по улице Репина, от Татищева до Мельникова (с 7:00 до 12:00).

Также на данных участках будет запрещена парковка. А стоянки в границах улиц Пирогова – Ключевской – Крылова – Татищева и Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса не будут работать с 12:00 19 сентября до 12:00 20 сентября.

Кроме этого, с 7:00 до 12:00 20 сентября в границах улиц Токарей – Репина – Малышева – Московская – Ленина – Татищева будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности.

Как добавили в мэрии, в этом году забег "Кросс нации" будет посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества.