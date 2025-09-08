В Югре прокуратура заставила компанию погасить долг по зарплате на сумму более 96 миллионов рублей

В Нижневартовске с предприятия "Строительно-Сервисная Компания" взыскано более 96 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Долг был накоплен за июнь 2025 года перед 712 работниками организации.

Прокуратура внесла руководителю общества представление. В отношении юридического лица по материалам прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), за которое организации назначено наказание в виде штрафа.

Долг по заработной плате погашен в полном объеме.