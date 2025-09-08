Двух екатеринбуржцев признали виновными в избиении директора базы отдыха

Двух жителей Екатеринбурга признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью директора местной базы отдыха. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного СКР.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря 2024 года. Подсудимые 1984 и 1987 г.р., будучи пьяными, вступили в конфликт с потерпевшим, после чего избили его, причинив телесные повреждения, в том числе в области головы.

Вскоре удалось задержать буйных гостей базы отдыха. Следователи собрали все доказательства их вины, провели выемку и осмотр травматического пистолета и мобильных телефонов фигурантов, допросили более 20 свидетелей, осуществили пять очных ставок и получили результаты трех судебно-медицинских экспертиз.

Оба екатеринбуржца были признаны виновными по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц". Приговором суда им назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы каждому. Один из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, второй - в исправительной колонии особого режима.