В Югре социальный фонд пытался отсудить полмиллиона у ребенка

В югре социальный фонд требовал вернуть более 500 тысяч рублей — те деньги, что были выплачены ребенку, пока его мать была признана безвестно отсутствующей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

Женщину официально объявили пропавшей, и ее несовершеннолетнему ребенку начали платить пенсию по потере кормильца. Позже решение об отсутствии отменили, и СФР решил, что теперь мать должна вернуть все выплаты.

Однако суд постановил, что выплаты ребенку производились на законных основаниях, в законе нет нормы, обязывающей возвращать пенсию, начисленную за период признания безвестного отсутствия. В суде подчеркнули, что ребенок не виновен в том, что его мать пропала и имеет право на поддержку государства.

Требования Социального фонда России отклонены. Деньги остаются у ребенка. Решение вступило в силу.