В Лангепасе во время пожара умерли двое мужчин

В Лангепасе проводится проверка по факту пожара с гибелью людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Югре.

7 сентября около 22.00 на территории садоводческого товарищества "Рябинушка" произошел пожар - загорелась баня и пристройка. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, проживающих на участке. Очаг возгорания находился возле печи в помещении бани. Признаков насильственной смерти при осмотре тел выявлено не было. Назначены судмедэкспертизы.

Причины пожара установят специалисты МЧС в рамках пожарно-технической экспертизы.

Следователи Лангепасского межрайонного следственного отдела проводят проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.