На Свердловской железной дороге сошли 9 вагонов грузового поезда

В понедельник на Свердловской железной дороге произошел массовый сход вагонов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент случился утром 8 сентября на станции "Пермь-Сортировочная" Свердловской железной дороги. При выполнении маневровых работ произошел сход 9 вагонов грузового поезда без их опрокидывания.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов не нарушено. Пермской транспортной прокуратурой начата проверка по факту случившегося.